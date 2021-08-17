Власть
Крымчанка пригласила Аксенова в село посмотреть на первобытную жизнь
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Женщина пожаловалась на отсутствие коммуникаций, освещения, воды и состояние дорог.
Крымчанка Ирина Найденова обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой приехать в село Кленовка в Симферопольском районе и посмотреть на жизнь первобытных людей.
«Сергей Валерьевич, прошу Вас посетить село Кленовка! Посмотрите, как живут первобытные люди! Нет газа, света, фонарей, воды! Дороги ужас!» – эмоционально написала крымчанка в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» в Facebook.
По словам женщины, дети вынуждены расти в ужасных условиях. Также ей жалко пожилых людей.
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