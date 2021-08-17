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Власть

Крымчанка пригласила Аксенова в село посмотреть на первобытную жизнь

13:03 вторник, 17 августа 2021
Крымчанка пригласила Аксенова в село посмотреть на первобытную жизнь

фото © RT

Женщина пожаловалась на отсутствие коммуникаций, освещения, воды и состояние дорог.

Крымчанка Ирина Найденова обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой приехать в село Кленовка в Симферопольском районе и посмотреть на жизнь первобытных людей.

«Сергей Валерьевич, прошу Вас посетить село Кленовка! Посмотрите, как живут первобытные люди! Нет газа, света, фонарей, воды! Дороги ужас!» – эмоционально написала крымчанка в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» в Facebook.

По словам женщины, дети вынуждены расти в ужасных условиях. Также ей жалко пожилых людей.

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