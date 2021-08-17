Общество
Крымчане увидят комету Леонардо
фото © pixabay.com
Небесное тело в последний раз было у Земли 70 тысяч лет назад.
Открытую в начале этого года комету Леонардо крымчане смогут увидеть в начале декабря. Об этом сообщил ученый секретарь Крымской астрономической обсерватории РАН Алексей Бакланов.
Увидеть ядро и хвост небесного тела можно будет невооруженным глазом даже на территории городской засветки.
«5-6 декабря при ясном небе комета будет видна. В феврале небесное тело подойдет к Земле на максимально близкое расстояние», — отметил собеседник.
Астроном добавил, что скорость движения кометы по небу к зиме значительно возрастет, и у наблюдателей будет всего лишь несколько дней, чтобы увидеть ее при максимальной яркости.
Сейчас комета находится вблизи Солнца. К Земле она подлетает один раз в 70 тысяч лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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