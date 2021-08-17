Власть
Когда завершится благоустройство дворов и скверов крымской столицы
В Симферополе продолжается благоустройство пяти общественных и семнадцати дворовых территорий.
В большинстве случаев работы должны быть завершены до 1 сентября.
Успеют ли подрядчики справиться с поставленной задачей и насколько качественный результат можно ожидать, об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Черных. Скверы и площади города.
По словам Черных, работы в Казанском сквере столицы уже завершены - здесь появились новая плитка, освещение, урны и лавочки, малые архитектурные формы, территорию дополнительно озеленили.
На 99% выполнено благоустройство скверов Балаклавского и Селим-Герая. На площади Ленина работы должны быть также окончены к 1 сентября, чтобы успеть подрядчик увеличит темп работы:
«На площади Ленина начаты работы по укладке плитки на территории 8 тыс. квадратов. Там работают более 40 человек, несколько единиц техники, работы идут динамично, есть трудности, но они не глобального характера. На стадии производства работ мы столкнулись с необходимостью замены большого участка сети теплоснабжения, поэтому будем наверстывать. Договорились с подрядчиком, что менее шумные работы с понедельника будем проводить в две смены, начиная с 7 утра и заканчивая ближе к 23 часам».
А вот площадь Куйбышева должны благоустроить к 1 октября.
Черных уверен, что рабочие с задачей справятся. К этому времени здесь укладывают тротуарную плитку:
«В настоящее время на объект заехала команда, которая будет монтировать оборудование и чашу фонтанов. Там были проблемы с капитальным строением. 12 августа состоялось заседание кассационной инстанции, которая ранее наложила запрет на снос этого здания до принятия соответствующего решения. Это решение состоялось в пользу города и в течение 7 дней незаконное здание мы снесем. Последний уголок площади Куйбышева будет свободен».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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