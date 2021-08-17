Когда завершится благоустройство дворов и скверов крымской столицы

В Симферополе продолжается благоустройство пяти общественных и семнадцати дворовых территорий.

В большинстве случаев работы должны быть завершены до 1 сентября.

Успеют ли подрядчики справиться с поставленной задачей и насколько качественный результат можно ожидать, об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Черных. Скверы и площади города.

По словам Черных, работы в Казанском сквере столицы уже завершены - здесь появились новая плитка, освещение, урны и лавочки, малые архитектурные формы, территорию дополнительно озеленили.

На 99% выполнено благоустройство скверов Балаклавского и Селим-Герая. На площади Ленина работы должны быть также окончены к 1 сентября, чтобы успеть подрядчик увеличит темп работы:

«На площади Ленина начаты работы по укладке плитки на территории 8 тыс. квадратов. Там работают более 40 человек, несколько единиц техники, работы идут динамично, есть трудности, но они не глобального характера. На стадии производства работ мы столкнулись с необходимостью замены большого участка сети теплоснабжения, поэтому будем наверстывать. Договорились с подрядчиком, что менее шумные работы с понедельника будем проводить в две смены, начиная с 7 утра и заканчивая ближе к 23 часам».

А вот площадь Куйбышева должны благоустроить к 1 октября.

Черных уверен, что рабочие с задачей справятся. К этому времени здесь укладывают тротуарную плитку:

«В настоящее время на объект заехала команда, которая будет монтировать оборудование и чашу фонтанов. Там были проблемы с капитальным строением. 12 августа состоялось заседание кассационной инстанции, которая ранее наложила запрет на снос этого здания до принятия соответствующего решения. Это решение состоялось в пользу города и в течение 7 дней незаконное здание мы снесем. Последний уголок площади Куйбышева будет свободен».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация. Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.

В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, экономия должна составить 26 тыс. кубометров в сутки.

Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле. В Керчи обратились с заявлениями о выплате компенсаций ущерба в результате наводнения, которое несколько дней продолжалось в июле, 1314 местных жителя.

В Севастополе обвалили грунт на пляже из-за угрозы оползня. На побережье в районе севастопольского села Андреевка спасатели произвели обрушение аварийного массива грунта из-за угрозы оползня.