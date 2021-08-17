Какой сегодня праздник 17 августа

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Сегодня, 17 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобномученицы Ии Персидской

День памяти Преподобномученицы Ии Персидской почитается православными верующими ежегодно 17 августа. Святая мученица Ия была родом из города Визада, вместе с 9000 христиан взята была она в плен Персидским царем Сапором за исповедание Христа. Она была представлена на суд к начальнику волхвов, который стал принуждать ее отречься от Христа. Но она не склонилась на его увещания и пребыла твердою в истинной вере.

За сие заключили ее в темницу и целый год морили голодом. Затем ее вывели из заключения и сильно начали бить суковатыми палками, после чего опять отвели в темницу, где она пробыла пятнадцать лет. После ее долго пытали, и в конце, по знаку судьи одни из стражей отсек ей голову мечом. Голова ее скатилась на брошенную на землю одежду, а черные волосы раскинулись по песку.

Вдруг глухой шум раздался в толпе. Все спешили приблизиться к месту казни. На залитом кровью месте, где лежала мученица, мгновенно выросло множество фиалок. Они, казалось, жили, а не только цвели, и окружающий воздух трепетал дыханьем их аромата. При виде чуда народ заволновался, и многие прославили Бога Христиан.

Авдотья Малиновка

В этот день отмечают память святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи), которая жила в 4 веке и была знатной римлянкой. В числе 9000 христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора. Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это она подверглась жестоким истязаниям, а потом была обезглавлена.

О том, что русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод — и свой живот потешить, и принести домой, где матери варили из нее ароматное малиновое варенье на зиму.

На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку

День проснувшихся улиток

Иногда мы, как улитки, закрываемся в своих домиках-коробочках-ракушках, изредка сонно и осторожно показываясь оттуда... А ведь мир вокруг такой живой, цветной и искрящийся! Он стоит того, чтобы проснуться пораньше, выбраться из своего домика и окунуться в его разноцветное и многоголосое буйство! Просыпайтесь, улитки! Доброе утро!

Также сегодня, 17 августа, отмечают такие праздники:

- День пчел (National Honey Bee Day) в США

- День признательности черным котам (National Black Cat Appreciation Day) в США

- День ванильного заварного крема (National Vanilla Custard Day) в США

- День инженера в Колумбии

- День независимости Габона

- День флага Боливии

- День независимости Индонезии

- День признания бэби-бумеров (Baby Boomers Recognition Day) в США

- День Маркуса Гарви на Ямайке

- День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом в Словении

Сегодня именины празднуют: Иван, Константин, Ирина, Кузьма, Мартиниан, Андрей, Денис, Фафуил, Антонин, Евдокия, Дарья, Максимилиан, Екзакустодиан (Кустодий), Елеферий (Елевферий), Иамвлих.

Что происходило 17 августа в прошлые годы

1903 - американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию (самая престижная награда в области литературы, журналистики, музыки и театра, размер премии10 тысяч долларов).

1928 - в Москве открыт стадион «Динамо» (в настоящее время стадион принадлежит одноименному футбольному клубу).

1958 - начало политики «большого скачка» в Китае: целью было превратить страну из аграрной в индустриальную, на деле все обернулось крупнейшей социальной катастрофой в которой сгинули от 20 до 40 млн. людей.

1960 - государство Габон (является одним из самых стабильных и богатых африканских государств) объявило о независимости от Франции.

1962 - при попытке перехода Берлинской стены (протяженность 155 км, в том числе в черте Берлина 43,1 км) начинают гибнуть люди: первый убитый Петер Фехтер.

1967 - знаменитый американский боксер Мухаммед Али женился на ортодоксальной мусульманке, подтвердив свой переход в ислам.

1977 - впервые надводный корабль покорил Северный полюс Земли, это был советский атомный ледокол «Арктика».

1988 - образовалось Всероссийское общество инвалидов (официальный девиз «Вместе мы сможем больше!»).

1998 - в России начинается экономический кризис, правительство объявляет дефолт: в качестве причин следует отметить огромный государственный долг и низкие мировые цены на сырье.

2009 - техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в России: причиной аварии было названо усталостное разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, в аварии погибло 75 человек, авария на данный момент является крупнейшей в истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 августа. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 16 августа. Сегодня, 16 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.