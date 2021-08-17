Форосский парк в Крыму снова под угрозой застройки

В Крыму защитники Форосского парка не унимаются. На этот раз они сняли на видео прокладку труб на территории парка. Судя по короткому ролику, там теперь можно снимать фильмы про последствия бомбежки.

Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

Напомним, что варварская стройка ведется в ООПТ — это парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения «Форосский». Он был создан с целью сохранения уникального для Южнобережного региона Крыма паркового ландшафта, а также всего комплекса растительного и животного мира.

И это несмотря на то, что Наталья Поклонская вступилась за уникальную территорию и написала свой депутатский запрос с просьбой разобраться с бесчинствами генпрокурору Игорю Краснову и в следственный комитет Александру Бастрыкину. Похоже, что никому из трех не удалось вернуть справедливость и статус необыкновенного по красоте парка.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почвы вдоль трассы «Таврида» в Крыму загрязнены свинцом и цинком. Почвы вдоль трассы «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района оказалась загрязнена свинцом и цинком.

Разлив российской нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше. Проводившая закачку нефти компания изначально сообщила о разливе нефти на 200 квадратных метров, но оказалось, что разлив составил 80 квадратных километров.

Строителей севастопольского этапа «Тавриды» заподозрили в захламлении Балаклавы. В Балаклавском районе Севастополя стремительно разрастается свалка строительных отходов, находящаяся под присмотром неизвестного мужчины, представляющегося журналистам «туристом».

Насекомые устроили новую атаку на людей в Крыму. В этот раз «жертвами» оказались туристы, взобравшиеся на вершину Ай-Петри.