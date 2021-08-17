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Власть

Форосский парк в Крыму снова под угрозой застройки

15:53 вторник, 17 августа 2021
Ялта

В Крыму защитники Форосского парка не унимаются. На этот раз они сняли на видео прокладку труб на территории парка. Судя по короткому ролику, там теперь можно снимать фильмы про последствия бомбежки.

Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

Напомним, что варварская стройка ведется в ООПТ — это парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения «Форосский». Он был создан с целью сохранения уникального для Южнобережного региона Крыма паркового ландшафта, а также всего комплекса растительного и животного мира.

И это несмотря на то, что Наталья Поклонская вступилась за уникальную территорию и написала свой депутатский запрос с просьбой разобраться с бесчинствами генпрокурору Игорю Краснову и в следственный комитет Александру Бастрыкину. Похоже, что никому из трех не удалось вернуть справедливость и статус необыкновенного по красоте парка.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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