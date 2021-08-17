Доставка продуктов питания на дом - это удобно. Вы можете купить необходимые продукты, не тратя время на походы по магазинам. Но как именно работает доставка продуктов и каких подводных камней можно избежать?

В данном материале мы подробно рассмотрим все доступные варианты доставки продуктов из магазина. Если вы хотите максимально выгодно сотрудничать с компанией, осуществляющей доставку, то вам следует выбрать поставщика с широким ассортиментом.

Сеть маркетов «Корзина» осуществляет свою деятельность в Крыму с 2018 года. На сегодняшний день это самый крупный и современный магазин на полуострове. Тут представлен широкий ассортимент продуктов питания, товаров для дома, бытовая химия, детская одежда и многое другое. Магазины открыты в Симферополе, Ялте и Севастополе и ряде других небольших городов и населенных пунктов полуострова.

Благодаря выгодному месторасположению, наличию обширной сети точек продаж, у покупателей, в городе всегда есть возможность приобрести свежие продукты и качественную продукцию местных производителей по доступным ценам.

Ассортимент сети маркетов «Корзина» в Крыму поражает. Здесь есть все - от мясных деликатесов до косметических покупок. В ассортименте не только отечественные продукты, но и импорт из России, Украины, Польши, Испании и других стран.

Акции для покупателей

КОРЗИНА.РФ работает с надежными поставщиками, поэтому продукция всегда свежая, а цены приемлемые. К примеру, в сети можно найти отзыв: «Я только что купила свежие яблоки по акции по цене 17 рублей за килограмм. Яблоки были свежие, плотные, вкусные по вкусу. Так что, рекомендую! Еще купила бананы - и тоже дешево. Купила еще груши - по 35 рублей килограмм. Груши оказались не очень, но, возможно, я просто не люблю такие. В целом, акции на продукцию сети «Корзина» очень хорошие, и я рекомендую периодически покупать эти товары. Не пожалеете!»

Еще одна акция - «Щедрая суббота» со скидками до 50% на продукцию с доставкой по Крыму – это уникальная возможность жителям и туристам на полуострове купить продукты и товары бытового назначения дешевле.

Как пандемия способствует росту и развитию

Появление в 2020 году ограничений на перемещение и торговлю дало сети маркетов «Корзина» новую бизнес-идею – доставка продуктов питания на дом. Сегодня это направление даже популярнее многих других. В кратчайшие сроки был отлажен механизм: 6 апреля 2020 года первые заказы поехали к свои покупателям, а по итогу 10 месяцев работы всего было осуществлено более 18 тысяч отправок продуктов и других товаров.

Доставка продуктов питания на дом проводится не только по крупным городам, но и в небольшие населенные пункты. Это дает возможность туристам, которые приехали и остановились в частных пансионатах без питания, чувствовать себя свободными и покупать привычные продукты, не тратя время на дорогу.

Сегодня доставка продуктов питания - это не только удобство для самих покупателей, но и возможность позаботиться о пожилых родителях, дети которых находятся не рядом. Все больше жителей Казани обращаются в наш интернет-магазин, чтобы купить продукты питания и другие товары первой необходимости на дом. Чтобы осуществить покупку, достаточно заполнить заявку в нашем интернет-магазине, выбрать категорию и товар. Доставка продуктов производится максимально быстро. Мы готовы привезти все, что вы выбрали: ассортимент, представленный на сайте, есть в наличии. Вы можете заказать продукты как для себя, своих родственников и коллег, так и для соседей или друзей, проживающих в вашем и соседних домах. Сеть маркетов и ее интернет-магазин постоянно развиваются.

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