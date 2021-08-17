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Коронавирус в Крыму

Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом

11:46 вторник, 17 августа 2021
Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом

фото © iz.ru

В Крыму участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Однако в большинстве случаев, течение болезни проходит в легкой или средне-сложной форме.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Людмила Прокудина.

«Сейчас мы регистрируем большее число случаев COVID-19 у детей, по сравнению с прошлым годом. Но речь все же не идет о массовых случаях. В любом случае, тяжелого течения, требующего интенсивной терапии нет. Это либо средне-тяжелая, либо легкая форма, которая протекает, как ОРВИ: кашель, насморк, недомогание, отсутствие обоняния», - рассказала доктор.

По ее словам, в 99% случаев, дети заражаются коронавирусом дома, поэтому взрослым следует обезопасить не только себя, но и самых юных членов своих семей, сделав прививку.

«99% случаев - это семейные очаги. Конечно, дети не зачищены, в отличие от взрослых, поэтому если взрослые вакцинируются, они защищают не только себя, но и своих детей. То же касается учителей - сейчас начнутся занятия в школах и все учителя должны быть вакцинированы. При этом целую учебную смену ребенку слишком тяжело находится в маске, поэтому, чтобы не было вспышек, дети с любыми признаками заболевания должны остаться дома», - считает врач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса. Не все пережившие новую коронавирусную инфекцию быстро и полностью восстанавливаются. Если состояние здоровья ухудшилось по истечении четырех недель с момента заболевания, говорят уже о постковидном синдроме.

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