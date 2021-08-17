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Власть

Аварии на сетях: часть Крыма осталась без воды

11:38 вторник, 17 августа 2021

Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения проходят во вторник в Симферополе и пригородных поселках, а также в южном, восточном и северном районах полуострова.

Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма». Так, в связи аварией на сетях холодного водоснабжения в поселке Аэрофлотский под Симферополем ориентировочно до обеда будет ограничена подача воды на улицах Взлетная, Сибирская, Вертолетная, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, аварийные работы проводятся в пригородном поселке Молодежное, здесь также во вторник ограничено водоснабжение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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