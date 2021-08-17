Власть
Аварии на сетях: часть Крыма осталась без воды
Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения проходят во вторник в Симферополе и пригородных поселках, а также в южном, восточном и северном районах полуострова.
Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма». Так, в связи аварией на сетях холодного водоснабжения в поселке Аэрофлотский под Симферополем ориентировочно до обеда будет ограничена подача воды на улицах Взлетная, Сибирская, Вертолетная, а также на прилегающих улицах и переулках.
Кроме того, аварийные работы проводятся в пригородном поселке Молодежное, здесь также во вторник ограничено водоснабжение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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