Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе

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За истекшие сутки в Севастополе зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Это максимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.

В городе за сутки выздоровело 153 человека, умерло четыре пациента.

За весь период пандемии в Севастополе зарегистрирован 24 291 случай коронавируса. Выздоровело 20 564 человека, умер 951 пациент.

Рост числа суточных заражений коронавирусом продолжается в городе уже месяц.

Как передает телеканал RT, за сутки в России выявлено 20 958 случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.

Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц. Медики за прошедшие сутки выявили в Севастополе 229 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.

Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса. Не все пережившие новую коронавирусную инфекцию быстро и полностью восстанавливаются. Если состояние здоровья ухудшилось по истечении четырех недель с момента заболевания, говорят уже о постковидном синдроме.

Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.