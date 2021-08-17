Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом ● В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида ● Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц ● Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса ● Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму
Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе
фото © Новости Крыма
За истекшие сутки в Севастополе зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
Это максимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.
В городе за сутки выздоровело 153 человека, умерло четыре пациента.
За весь период пандемии в Севастополе зарегистрирован 24 291 случай коронавируса. Выздоровело 20 564 человека, умер 951 пациент.
Рост числа суточных заражений коронавирусом продолжается в городе уже месяц.
Как передает телеканал RT, за сутки в России выявлено 20 958 случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.
Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц. Медики за прошедшие сутки выявили в Севастополе 229 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.
Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса. Не все пережившие новую коронавирусную инфекцию быстро и полностью восстанавливаются. Если состояние здоровья ухудшилось по истечении четырех недель с момента заболевания, говорят уже о постковидном синдроме.
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.
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