Потоп в Крыму
Развитие сюжета: У берегов Керчи пронесся огромный смерч ● Междугородные автобусы перестали заезжать в Керчь ● Это еще не все: на Крым надвигаются очень сильные дожди ● Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема» ● Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле
Жители Керчи передвигаются по городу на досках для серфа
В Керчи продолжают эвакуировать людей из подтопленных участков. Напомним, что из-за сильных ливней часть города превратилась в реку.
Местные жители ищут необычные выходы из сложившейся ситуации. Чтобы не добираться по городу вплавь, они используют доски для серфа, — пишет КП-Крым.
— Обстановка в Керчи тревожная, но без паники. Все службы работают в аварийном режиме. Представители Минобороны, Росгвардии продолжают заниматься изменением ситуации к лучшему. Где необходимо, эвакуируем людей. Пока мы не говорим об оценке ущерба, этим будем заниматься, когда вода спадет. Я призываю керчан не паниковать, не волноваться, — обратился к жителям города и.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков.
По его словам, на текущий момент спасатели получили 64 заявки по подтоплениям в городе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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