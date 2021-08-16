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Власть

Житель Крыма осужден за «призывы к экстремизму»

17:48 понедельник, 16 августа 2021

Суд вынес приговор жителю Бахчисарайского района, «экстремистскую деятельность которого ранее пресекли сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю».

Он осужден на два года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев», – уточнили в пресс-службе.

По информации УФСБ, осужденный – 55-летний житель села Куйбышево Бахчисарайского района.

«Ранее были выявлены и доказаны факты неоднократного распространения им в одной из социальных сетей материалов и комментариев экстремистского характера в отношении органов государственной власти РФ и представителей русскоязычного населения Крымского полуострова», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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