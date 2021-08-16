Военные Черноморского флота России выдвинулись из Севастополя в Абхазию

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Подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса ЧФ РФ помогут медикам непризнанной Абхазии противостоять распространению новой коронавирусной инфекции.

Такое решение было принято Министром обороны РФ Сергеем Шойгу по просьбе руководства республики.

В настоящее время военнослужащие находятся на пути из Севастополя в Абхазию. На штатной технике они совершают марш протяженностью более 800 километров из пункта постоянной дислокации в район выполнения поставленных задач, уточнили в пресс-службе Черноморского флота.

Предполагается, что по прибытии в Абхазию военные специалисты совместно с медицинскими работниками оценят объем предстоящих задач и приступят к дезинфекции социально значимых объектов.

В составе сводного отряда задействовано порядка 30 специалистов и 10 спецавтомобилей, в том числе авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1.

Как уточняется, это не первый случай сотрудничества военнослужащих Черноморского флота с абхазскими врачами в общем деле борьбы с COVID-19. В апреле и октябре прошлого года сводный отряд РХБ уже выполнял задачи по оказанию помощи населению республики в борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны РФ будет размещен на территории пансионата «Айтар» в Сухуме. Как уточнялось, госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

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