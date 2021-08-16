Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле ● Штормовое предупреждение: на Керчь идет гроза с градом и шквалом ● Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия ● Вода уходит, но ждут нового ливня: как Керчь переживает второй потоп ● Аксенов назвал число погибших и пострадавших от наводнений в Крыму
Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема»
фото © Янина Павленко/Facebook
Мезоциклон «Зарема» продолжает бушевать на юге. Гигантский вихрь набрал воды в необычно теплом в этом году Черном море.
Как сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, интенсивные дожди выпадают за короткий промежуток времени, вода не успевает впитаться в землю. Поэтому возникают быстро разливающиеся наводнения.
Метеорологи отмечают, что сейчас вихрь мезоциклона переместился на сушу – напитываться водой ему негде. Поэтому сила осадков постепенно ослабнет. Но спрогнозировать его дальнейшее движение сложно.
При этом глава Ялты Янина Павленко заявила, что городские власти готовятся к очередному затоплению.
«Я думала, что снаряд дважды в одну воронку не падает, но в Керчи подтопление снова случилось. Такие же прогнозы ожидаются и в Ялте. Поэтому режим ЧС стал для нас за два месяца нормой жизни» , – сказала она «Вести Крым».
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