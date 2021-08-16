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Потоп в Крыму

Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема»

08:52 понедельник, 16 августа 2021
Ялта
Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема»

фото © Янина Павленко/Facebook

Мезоциклон «Зарема» продолжает бушевать на юге. Гигантский вихрь набрал воды в необычно теплом в этом году Черном море.

Как сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, интенсивные дожди выпадают за короткий промежуток времени, вода не успевает впитаться в землю. Поэтому возникают быстро разливающиеся наводнения.

Метеорологи отмечают, что сейчас вихрь мезоциклона переместился на сушу – напитываться водой ему негде. Поэтому сила осадков постепенно ослабнет. Но спрогнозировать его дальнейшее движение сложно.

При этом глава Ялты Янина Павленко заявила, что городские власти готовятся к очередному затоплению.

«Я думала, что снаряд дважды в одну воронку не падает, но в Керчи подтопление снова случилось. Такие же прогнозы ожидаются и в Ялте. Поэтому режим ЧС стал для нас за два месяца нормой жизни» , – сказала она «Вести Крым».

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