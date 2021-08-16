Власти рассказали, как в симферопольских маршрутках проверяют газовые баллоны

В Симферополе часть автобусов перевозчиков, которые обслуживают маршруты общественного транспорта, работает на газовых баллонах. Проверку они проходят каждые три года.

Об этом, по данным КП-Крым, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

Ранее в Воронеже произошло ЧП - недалеко от остановки общественного транспорта взорвался автобус. Два человека погибли, больше 20 пострадали. Изначально сообщалось, что в транспорте взорвался газ. Но представитель перевозчика опровергнул эту версию и заявил, что все автобусы в парке работают на дизельном топливе.

«Увы, от такого случая никто не застрахован, но чтобы этого избежать, перевозчики Симферополя, которые ездят на метане, проходят каждые три года освидетельствование – отрисовку газовых баллонов. Срок службы баллонов около 20-ти лет, - сообщила Волкова. - Есть соответствующие организации, которые проверяют все баллоны, ставят на них знаки, что прошло освидетельствование. Если находят дефекты, баллон снимается с производства».

Кроме того, все автобусы регулярно проходят техобслуживание в ГИБДД. «Недавно вступил в силу закон замены белых номеров общественного транспорта на желтые. При замене транспорт тоже проходит ТО», - добавила начальник управления транспорта и связи администрации города.

Также Волкова призвала пассажиров быть бдительными и звонить на номера, указанные в салонах автобусов, если была замечена какая-либо неисправность.

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