Власть
Власти рассказали, как в симферопольских маршрутках проверяют газовые баллоны
В Симферополе часть автобусов перевозчиков, которые обслуживают маршруты общественного транспорта, работает на газовых баллонах. Проверку они проходят каждые три года.
Об этом, по данным КП-Крым, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.
Ранее в Воронеже произошло ЧП - недалеко от остановки общественного транспорта взорвался автобус. Два человека погибли, больше 20 пострадали. Изначально сообщалось, что в транспорте взорвался газ. Но представитель перевозчика опровергнул эту версию и заявил, что все автобусы в парке работают на дизельном топливе.
«Увы, от такого случая никто не застрахован, но чтобы этого избежать, перевозчики Симферополя, которые ездят на метане, проходят каждые три года освидетельствование – отрисовку газовых баллонов. Срок службы баллонов около 20-ти лет, - сообщила Волкова. - Есть соответствующие организации, которые проверяют все баллоны, ставят на них знаки, что прошло освидетельствование. Если находят дефекты, баллон снимается с производства».
Кроме того, все автобусы регулярно проходят техобслуживание в ГИБДД. «Недавно вступил в силу закон замены белых номеров общественного транспорта на желтые. При замене транспорт тоже проходит ТО», - добавила начальник управления транспорта и связи администрации города.
Также Волкова призвала пассажиров быть бдительными и звонить на номера, указанные в салонах автобусов, если была замечена какая-либо неисправность.
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