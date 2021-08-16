Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле

В Керчи обратились с заявлениями о выплате компенсаций ущерба в результате наводнения, которое несколько дней продолжалось в июле, 1314 местных жителя.

Такое заявление сделал временно исполняющий главы администрации Керчи Святослав Брусаков во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Брусаков утверждает, что из тех, кто подал заявку, 1286 керчан получили выплаты, на общую сумму немногим более 110 млн руб.

Подтверждения информации, озвученной Брусаковым о выплатах пострадавшим, из независимых источников нет.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил президенту России, что всего, по итогам прошедших паводков в июле, пострадавшими в Крыму признали 4082 человека, из них двое погибли, 59 человек «получили вред здоровью различной степени тяжести».

За этот период обратились за помощью 4300 человек, как утверждает Аксенов, на сегодняшний день 2622 человека уже «получили на руки» компенсации.

Глава Крыма при этом попросил Путина упростить порядок выдачи помощи пострадавшим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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