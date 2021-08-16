Происшествия
В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр
фото © МВД Крыма
Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.
Их он сбывал как под одной, так и по несколько штук сразу, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«При обыске по месту жительства злоумышленника был обнаружен тайник, в котором подозреваемый хранил фальшивые банкноты в количестве 35 штук номиналом 5 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 8 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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