В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 507 рублей

Согласно данным Крымстата, в июле 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 507 рублей (дороже всего в Ялте - 616 руб, дешевле всего в Симферополе - 463 руб.).

За год (в сравнении с ценами июля 2020) стоимость обедов упала на 13 рублей (или 0,5%).

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму в июле обходился 2681 рублей (дороже всего в Ялте - 2912 руб, дешевле всего в Евпатории - 2540 руб). За год стоимость ужина выросла на 5%, за три года - на 17%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в мае в среднем по Крыму 70,4 рублей. Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 114 рублей (дороже всего в Керчи - 117 руб., дешевле всего в Ялте - 94 руб.).

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выросло число работающих ночью кафе и ресторанов. Число заведений общепита, которые получили разрешение на работу после 23:00, в Республике Крым увеличилось до 71.

Цены на жилье в новостройках выросли в Крыму за квартал на 8 процентов. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новых квартирах выросла в Крыму во втором квартале текущего года на 8,2%.

Насколько подорожал бензин в Крыму за последнюю неделю. Бензин по всей России дорожает уже 11-ю неделю подряд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

В Крыму отмечается взрывной рост цен на недвижимость. В Крыму отмечается взрывной рост цен на недвижимость: «Всего за несколько месяцев, по данным экспертов, цены на полуострове преодолели психологический барьер в 100 тысяч за квадратный метр и выросли еще на 50 тысяч рублей», – пишет ФАН.