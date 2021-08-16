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Бизнес

В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 507 рублей

12:53 понедельник, 16 августа 2021

Согласно данным Крымстата, в июле 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 507 рублей (дороже всего в Ялте - 616 руб, дешевле всего в Симферополе - 463 руб.).

За год (в сравнении с ценами июля 2020) стоимость обедов упала на 13 рублей (или 0,5%).

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму в июле обходился 2681 рублей (дороже всего в Ялте - 2912 руб, дешевле всего в Евпатории - 2540 руб). За год стоимость ужина выросла на 5%, за три года - на 17%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в мае в среднем по Крыму 70,4 рублей. Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 114 рублей (дороже всего в Керчи - 117 руб., дешевле всего в Ялте - 94 руб.).

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