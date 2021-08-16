В симферопольской многоэтажке взорвался газ

В Симферополе в одной из многоэтажек произошел взрыв газа.

Инцидент случился на первом этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РК, было эвакуировано 32 человека, в том числе 7 детей. Двое граждан госпитализированы, — передает «Крым 24».

«Проводилось обследование дома – несущие конструкции не повреждены. Люди вернулись в свои квартиры», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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