Происшествия
В симферопольской многоэтажке взорвался газ
В Симферополе в одной из многоэтажек произошел взрыв газа.
Инцидент случился на первом этаже.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РК, было эвакуировано 32 человека, в том числе 7 детей. Двое граждан госпитализированы, — передает «Крым 24».
«Проводилось обследование дома – несущие конструкции не повреждены. Люди вернулись в свои квартиры», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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