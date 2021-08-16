Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +28
море +25

Власть

В Симферополе завершилась реконструкция стадиона «Локомотив»

10:25 понедельник, 16 августа 2021
Симферополь

В Симферополе открыли после реконструкции стадион «Локомотив». Там были обновлены беговые дорожки и футбольное поле.

Об этом сообщили в региональном офисе ГУ по реализации нацпроектов.

Работы проводились на базе ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни».

«Для спортсменов созданы комфортные условия, где они смогут развивать и совершенствовать свои профессиональные навыки. В частности, полностью отреставрировано футбольное поле и заменено натуральное покрытие с автоматическим поливом газона и подогревом. Уложены новые легкоатлетические беговые дорожки, которые оснащены всем комплексом легкоатлетического оборудования.

Также создан отдельный сектор для прыжков в высоту, длину, прыжков с шестом и метания ядра. Кроме того, установлена новая газовая котельная для подогрева футбольного поля и произведена реконструкция осветительных мачт», - говорится в сообщении.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной в Евпатории. Экспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории, работы начнутся в сентябре.

Новые водохранилища обещают построить в Алуште и Симферополе. Новые водохранилища объемом 8 и 15 млн кубометров построят в Алуште и Симферополе.

В Крыму археологи исследуют древний поселок на мысе Фонарь. Крымские археологи исследуют уникальный древний поселок на мысе Фонарь. На побережье Керченского канала рыболовы и охотники построили жилища и первый маяк на полуострове еще в 4 тысячелетии до нашей эры.

Крымчане просят сделать памятником природы 200-летнюю шелковицу. Краеведы Симферополя выступили с инициативой включить шелковицу, посаженную другом Александра Пушкина Николаем Раевским, в перечень ботанических объектов природы местного значения.

Происшествия
Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое

Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое

Двое пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.

Коронавирус в Крыму
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму

Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 16 августа

Какой сегодня праздник 16 августа фото

Сегодня, 16 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь

В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь

В Севастополе женщина упала на металлический штырь, торчащий из разрытой рядом с набережной парка Победы траншеи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации