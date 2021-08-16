Власть
В Симферополе завершилась реконструкция стадиона «Локомотив»
В Симферополе открыли после реконструкции стадион «Локомотив». Там были обновлены беговые дорожки и футбольное поле.
Об этом сообщили в региональном офисе ГУ по реализации нацпроектов.
Работы проводились на базе ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни».
«Для спортсменов созданы комфортные условия, где они смогут развивать и совершенствовать свои профессиональные навыки. В частности, полностью отреставрировано футбольное поле и заменено натуральное покрытие с автоматическим поливом газона и подогревом. Уложены новые легкоатлетические беговые дорожки, которые оснащены всем комплексом легкоатлетического оборудования.
Также создан отдельный сектор для прыжков в высоту, длину, прыжков с шестом и метания ядра. Кроме того, установлена новая газовая котельная для подогрева футбольного поля и произведена реконструкция осветительных мачт», - говорится в сообщении.
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