С понедельника, 16 августа, в Симферополе ожидаются перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм.

Об этом сообщили в филиале РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым».

Работы антенно-мачтовых сооружениях на РТПС Симферополь пройдут с 16 по 20 августа в период с 09:00 до 17:00.

«Планируются технологические перерывы в трансляции всех теле- и радиопрограмм», - говорится в сообщении.

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