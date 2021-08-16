Власть
В Симферополе ожидаются перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм
С понедельника, 16 августа, в Симферополе ожидаются перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм.
Об этом сообщили в филиале РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым».
Работы антенно-мачтовых сооружениях на РТПС Симферополь пройдут с 16 по 20 августа в период с 09:00 до 17:00.
«Планируются технологические перерывы в трансляции всех теле- и радиопрограмм», - говорится в сообщении.
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