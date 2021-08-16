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Власть

В Симферополе ожидаются перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм

08:03 понедельник, 16 августа 2021
Симферополь

С понедельника, 16 августа, в Симферополе ожидаются перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм.

Об этом сообщили в филиале РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым».

Работы антенно-мачтовых сооружениях на РТПС Симферополь пройдут с 16 по 20 августа в период с 09:00 до 17:00.

«Планируются технологические перерывы в трансляции всех теле- и радиопрограмм», - говорится в сообщении.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На правительство Крыма совершено кибернападение. На правительство Крыма напали хакеры.

Симферопольцев на несколько дней оставят без телевидения. В период с 28 июня по 2 июля в Симферополе ожидаются перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм.

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