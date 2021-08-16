В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, экономия должна составить 26 тыс. кубометров в сутки.

«Устранение потерь в сетях водоснабжения позволит бедному водоснабжению Симферополю к концу 2022 года сэкономить 26 тысяч кубометров воды в сутки»,- заявил Аксенов.

«У нас есть план ликвидации утечки - 1,4 млрд рублей в этом году, следующий план сейчас выверяется, практически все участки, где выявлено максимальное количество потерь - от 70% и более. К концу 2022 года после завершения всех работ, мы должны получить эффект - более 26 тысяч кубометров экономии воды в сутки только в городе Симферополе», - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что столько же запланировано мероприятий, направленных на устранение потерь воды в сетях для Ялты.

«Были осадки - мы получили воду, теперь воды хватает во всех без исключения источниках. Плюс работы, которые проводились в городе Симферополь по обеспечению из подземных источников - сегодня мы получаем более 90 тысяч кубометров в сутки»,- заявил глава Крыма.

В Симферополе меняют 30 км коммуникаций. Это наиболее аварийные участки. Одновременно на 14 участках прогнившие старые трубы меняют на новые полиэтиленовые. На эти цели из резервного фонда РФ было выделено 1,5 миллиарда рублей.

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