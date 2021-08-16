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Власть

В Севастополе «перекроили» еще один маршрут общественного транспорта

11:45 понедельник, 16 августа 2021
Севастополь

В Севастополе на время проведения ремонтных работ меняется схема муниципального маршрута №102 «Маяк-1-п.Кальфа».

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Прямой путь: ул. Военных строителей — Казачинское шоссе — ул. Казачья — ул. Лиговская — Казачинское шоссе — ул. Правды — пр-т Героев Сталинграда — ул. Борисова — Маячная (дорога-дублер) — пр-т Октябрьской Революции — ул. Вакуленчука — ул. Руднева — ул. Льва Толстого — ул. Токарева — ул. Шабалина — ул. Силаева-пр-т Генерала Острякова — Камышовое шоссе — Монастырское шоссе.

Обратный путь: Монастырское шоссе — Камышовое шоссе — пр-т Генерала Острякова — ул. Силаева — ул. Хрусталева — ул. Шабалина — ул. Токарева — ул. Льва Толстого – ул. Руднева – ул. Вакуленчука – пр-т Октябрьской Революции – Маячная (дорога-дублер) — ул. Борисова — пр-т Героев Сталинграда — ул. Правды — Казачинское шоссе — ул. Лиговская — ул. Казачья — Казачинское шоссе — ул. Военных строителей.

При этом по пути следования маршрута исключаются остановочные пункты «Ул.Колобова», «ЖК Сан-Сити», «Школа №37» и добавляются остановочные пункты «Пр-т Октябрьской Революции» и «Ул. Адмирала Юмашева».

Напомним, вводимые неудобства связаны с проведением капитального ремонта на участке улицы Колобова от Столетовского проспекта до проезда Колобова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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