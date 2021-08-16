Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +28
море +25

Власть

В Севастополе оштрафовали очередного чиновника за игнорирование граждан

09:17 понедельник, 16 августа 2021
Севастополь

По материалам прокуратуры должностное лицо Управления ветеринарии Севастополя оштрафовано за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура по жалобе местного жителя проверила соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности Управления ветеринарии г. Севастополя.

Установлено, что мужчина в мае 2021 года обратился в Управление по вопросу, не относящемуся к компетенции указанного органа. Однако должностными лицами, в нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений граждан, данное обращение в уполномоченный орган не перенаправлено.

Природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). По результатам его рассмотрения мировым судьей Нахимовского судебного района г. Севастополя виновное должностное лицо оштрафовано на 5 тыс. рублей.

С целью устранения допущенных нарушений прокуратура начальнику Управления внесла представление, которое находится на рассмотрении.

После вмешательства прокуратуры обращение заявителя перенаправлено в соответствии с компетенцией.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев. Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.

Дожди на востоке Крыма затопили Опукский заповедник. Непогода, разбушевавшаяся на востоке Крыма, ударила и по Опукскому заповеднику: из-за сильных дождей передвигаться по территории заповедника стало крайне сложно и небезопасно, поэтому территория ООПТ временно закрыта.

Аксенов предложил национализировать принадлежащие украинцам недострои в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать принадлежащие иностранцам недостроенные здания в Крыму.

Власти Крыма пригрозили «болезненными последствиями» участникам «Крымской платформы». Заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участников «Крымской платформы» могут ожидать «болезненные последствия».

Происшествия
Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое

Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое

Двое пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.

Коронавирус в Крыму
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму

Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 16 августа

Какой сегодня праздник 16 августа фото

Сегодня, 16 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь

В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь

В Севастополе женщина упала на металлический штырь, торчащий из разрытой рядом с набережной парка Победы траншеи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации