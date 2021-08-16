В Севастополе оштрафовали очередного чиновника за игнорирование граждан

По материалам прокуратуры должностное лицо Управления ветеринарии Севастополя оштрафовано за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура по жалобе местного жителя проверила соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности Управления ветеринарии г. Севастополя.

Установлено, что мужчина в мае 2021 года обратился в Управление по вопросу, не относящемуся к компетенции указанного органа. Однако должностными лицами, в нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений граждан, данное обращение в уполномоченный орган не перенаправлено.

Природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). По результатам его рассмотрения мировым судьей Нахимовского судебного района г. Севастополя виновное должностное лицо оштрафовано на 5 тыс. рублей.

С целью устранения допущенных нарушений прокуратура начальнику Управления внесла представление, которое находится на рассмотрении.

После вмешательства прокуратуры обращение заявителя перенаправлено в соответствии с компетенцией.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев. Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.

Дожди на востоке Крыма затопили Опукский заповедник. Непогода, разбушевавшаяся на востоке Крыма, ударила и по Опукскому заповеднику: из-за сильных дождей передвигаться по территории заповедника стало крайне сложно и небезопасно, поэтому территория ООПТ временно закрыта.

Аксенов предложил национализировать принадлежащие украинцам недострои в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать принадлежащие иностранцам недостроенные здания в Крыму.

Власти Крыма пригрозили «болезненными последствиями» участникам «Крымской платформы». Заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участников «Крымской платформы» могут ожидать «болезненные последствия».