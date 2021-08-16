Происшествия
В Севастополе обвалили грунт на пляже из-за угрозы оползня
фото © МЧС Севастополя
На побережье в районе севастопольского села Андреевка спасатели произвели обрушение аварийного массива грунта из-за угрозы оползня.
Об этом сообщает управление МЧС в городе.
«14 августа в 13 часов 40 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что слева от пляжа села Андреевка резко увеличилась трещина на обрыве», – говорится в сообщении.
Сообщается, что спасатели приняли решение о принудительном обвале грунта.
По данным ведомства, было организовано оцепление опасной зоны. В 16:05 контролируемое обрушение аварийного массива земли (около 20 метров береговой линии) было произведено.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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