В Севастополе мужчину атаковал морской дракон

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В Севастополе спасли мужчину, которого уколола ядовитая рыба «морской дракон».

Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты Севастополя. Инцидент произошел накануне в районе Балаклавы.

После «встречи» с рыбой мужчина сам обратился за помощью.

«К спасателям поисково-спасательного подразделения «Балаклава» обратился мужчина, который почувствовал недомогание после укола морского дракона. Ему оказали первую помощь и передали бригаде «скорой», - рассказали в ведомстве.

Морской дракон – ядовитая рыба, обитающая преимущественно в прибрежных водах Черного моря.

Контакт с ним может принести человеку много неприятных моментов, в тяжелых случаях возможна даже смерть. При уколе дракона необходимо оперативно обратиться к медикам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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