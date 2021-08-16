Происшествия
В Севастополе мужчину атаковал морской дракон
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В Севастополе спасли мужчину, которого уколола ядовитая рыба «морской дракон».
Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты Севастополя. Инцидент произошел накануне в районе Балаклавы.
После «встречи» с рыбой мужчина сам обратился за помощью.
«К спасателям поисково-спасательного подразделения «Балаклава» обратился мужчина, который почувствовал недомогание после укола морского дракона. Ему оказали первую помощь и передали бригаде «скорой», - рассказали в ведомстве.
Морской дракон – ядовитая рыба, обитающая преимущественно в прибрежных водах Черного моря.
Контакт с ним может принести человеку много неприятных моментов, в тяжелых случаях возможна даже смерть. При уколе дракона необходимо оперативно обратиться к медикам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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