В Севастополе «Лада» влетела в мопед с подростками

фото © Пресс-служба УМВД по Севастополю

На улице Горпищенко в Севастополе был сбит мопед с подростками, серьезно пострадала пассажирка.

Как сообщает пресс-служба МВД, 15 августа в 21:40 в районе дома №51 автомобиль «Лада» при повороте налево не предоставил преимущество в движении мопеду.

«В результате ДТП пассажир мототранспортного средства, девушка 17 лет, госпитализирована в горбольницу», – сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Нажа.

Как отмечается, участники ДТП, водитель мопеда 2005-го и сидевший за рулем «Лады» мужчина 1983 года рождения, были трезвы.

Напомним, инциденты с мопедами и несовершеннолетними на них в Севастополе нередки. Так, два человека пострадали 16 июня в столкновении легкового автомобиля и мопеда недалеко от парка Учкуевка в Севастополе. Мужчина за рулем «Хендэ» также не предоставил преимущества в движении и столкнулся с мопедом «Ямаха».

Происшествие иного рода – но не менее яркое – произошло в апреле 2021 года. В районе остановки «Юность» на улице Хрусталева мопед загорелся прямо под водителем.

Отметим, что право на управление мопедами предоставляется лицам, достигшим 16 лет и имеющим водительское удостоверение. Однако перевозка на нем пассажиров разрешена водителям с двухлетним стажем вождения.

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