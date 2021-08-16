В Крыму «дикари» заполонили все пляжи

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Где на полуострове лучшие места для отдыха с палатками?

Почему любителей палаточного отдыха манит Крым и где лучше остановиться с палаткой, рассказал российский путешественник в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению блогера, одна из причин палаточного бума — высокая стоимость аренды жилья, которая за последние годы выросла в несколько раз.

«Если раньше за сутки в частном секторе, где в основном отдыхают бюджетные туристы, просили 1500-2000 рублей, то сейчас ценник доходит до 3000-4000 рублей», — пишет путешественник.

Несмотря на безумные прайсы, отмечает он, уровень сервиса и качество предлагаемого жилья не изменились.

Некоторых к палаточному отдыху склоняет пандемия коронавируса. В личной палатке безопаснее, чем в гостиничном номере. Кроме того, для отдыха можно выбрать дикое удаленное побережье, рассуждает путешественник.

«Дешево, комфортно и рядом с морем — вот главные аргументы, почему в этом году многие выбрали в Крыму отдых с палаткой», — резюмирует блогер.

Для дикого и бесплатного отдыха он рекомендует Генеральские пляжи Керченского полуострова (Курортное — 45.477175, 36.300302 и Золотое — 45.433986, 36.070728), мыс Опук (45.039054, 36.158895), Тихую бухту (44.966901, 35.299478). Особой популярностью у «дикарей» пользуется пляж у мыса Меганом (44.817973, 35.048886) и кемпинг в селе Веселом под Судаком (44.822467, 34.875112).

На западном побережье полуострова расположиться с палаткой можно на диком пляже Новофедоровки (45.078358, 33.567467), в Поповке (45.288299, 33.043602), на косе Беляус (45.344429, 32.952333), в урочище Атлеш на Тарханкутском полуострове (45.333190, 32.573700).

Отметим, что для любителей комфортного дикого отдыха найдутся места в платных кемпингах. В них есть «удобства», а также электричество и даже wi-fi. Учитывая прайсы платных кемпингов, за палатко-место придется отдать от 250 до 1500 рублей, а в некоторых еще и доплатить за стоянку автомобиля — около 300 рублей в сутки.

Есть кемпинги, где плату берут не за место под палатку, а за каждого гостя — около 300 рублей с человека.

Отметим, что многие предприниматели сдают в аренду не только палатки, но и всю необходимую для дикого отдыха атрибутику — и тогда стоимость такого отдых приближается к гостиничной.

В тексте использованы материалы: Форпост

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