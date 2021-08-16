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Водный кризис

В Крыму будет сложно построить новое водохранилище

12:34 понедельник, 16 августа 2021
В Крыму будет сложно построить новое водохранилище

фото © Новости Крыма

Проектирование новых водохранилищ, помимо непростых технологических требований, в Крыму может осложниться активным жилищным строительством.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По его мнению, особенно это касается южного берега Крыма, где в районе Алушты планируют строить Солнечногорское водохранилище, о чем ранее заявлял глава республики Сергей Аксенов.

Проект этого водохранилища разрабатывался еще в Советском Союзе и в данном случае скорее всего будут использоваться советские лекала, считает специалист. Однако 30-40 лет назад, когда этот проект задумывался, южное побережье за Алуштой еще не было так заселено.

А одним из обязательных условий строительства водохранилища является отсутствие ниже планируемой дамбы населенных пунктов, отметил Копачевский.

Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии»:

«Должен быть соответствующий рельеф местности с тем, чтобы дамба, которая будет ограждать водный ресурс, имела минимальный искусственный периметр. Должна быть соответствующая емкость. И важно, чтобы водохранилище не подтапливало никакие населенные пункты, чтобы они не находились прямо под дамбой. Я думаю, именно в последнем и заключается сложность. Но это концептуальный посыл. Где-то землю придется выкупать. И здесь возникает конфликт частных и общественных интересов».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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