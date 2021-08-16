Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов ● Новые водохранилища обещают построить в Алуште и Симферополе ● Как июльские дожди пополнили реки Крыма ● У специалистов есть вопросы к воде под Азовским морем ● Снова аварии на сетях: часть жителей Крыма осталась без воды
В Крыму будет сложно построить новое водохранилище
фото © Новости Крыма
Проектирование новых водохранилищ, помимо непростых технологических требований, в Крыму может осложниться активным жилищным строительством.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
По его мнению, особенно это касается южного берега Крыма, где в районе Алушты планируют строить Солнечногорское водохранилище, о чем ранее заявлял глава республики Сергей Аксенов.
Проект этого водохранилища разрабатывался еще в Советском Союзе и в данном случае скорее всего будут использоваться советские лекала, считает специалист. Однако 30-40 лет назад, когда этот проект задумывался, южное побережье за Алуштой еще не было так заселено.
А одним из обязательных условий строительства водохранилища является отсутствие ниже планируемой дамбы населенных пунктов, отметил Копачевский.
Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии»:
«Должен быть соответствующий рельеф местности с тем, чтобы дамба, которая будет ограждать водный ресурс, имела минимальный искусственный периметр. Должна быть соответствующая емкость. И важно, чтобы водохранилище не подтапливало никакие населенные пункты, чтобы они не находились прямо под дамбой. Я думаю, именно в последнем и заключается сложность. Но это концептуальный посыл. Где-то землю придется выкупать. И здесь возникает конфликт частных и общественных интересов».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму обещают набережную каждому прибрежному поселку - если Москва даст деньги. В Крыму пообещали обустроить набережные во всех курортных поселках.
Экспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной в Евпатории. Экспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории, работы начнутся в сентябре.
Новые водохранилища обещают построить в Алуште и Симферополе. Новые водохранилища объемом 8 и 15 млн кубометров построят в Алуште и Симферополе.
В Крыму археологи исследуют древний поселок на мысе Фонарь. Крымские археологи исследуют уникальный древний поселок на мысе Фонарь. На побережье Керченского канала рыболовы и охотники построили жилища и первый маяк на полуострове еще в 4 тысячелетии до нашей эры.
Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое
Двое пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 16 августа фото
Сегодня, 16 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
вчера
В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь
В Севастополе женщина упала на металлический штырь, торчащий из разрытой рядом с набережной парка Победы траншеи.