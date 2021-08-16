Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +23
море +25

Потоп в Крыму

В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

18:47 понедельник, 16 августа 2021
Керчь
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

фото © rbc.ru

Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.

Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

«К концу дня начнется работа по откачке воды из подвальных помещений. Из других городов Крыма мобилизуют вакуумные машины. К вечеру приедут дополнительно шесть машин и к утру еще 12, а также три насоса. Наличие техники должно позволить выкачать всю воду в течение нескольких дней», - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

По оперативным данным, в Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов.

Из зоны бедствия эвакуированы 17 человек, в том числе восемь детей. Кроме того, произошло подтопление центральной канализационной станции №6.

В связи с этим в некоторых районах города имеются проблемы в работе канализации. «Работа в этом направлении ведется, планируется на следующее утро восстановить работу центральной канализации», - добавил Гоцанюк.

Как ранее сообщалось, в ночь с 12 на 13 августа на Керчь обрушились проливные дожди, в результате чего несколько улиц города и десятки придомовых территорий оказались затопленными.

Второй удар стихия нанесла городу в ночь на 16 августа, в очередной раз подтопив дома, дороги и городские территории. В понедельник в Керчи приостановлено троллейбусное сообщение и отменен ряд маршрутов общественного транспорта. В селах Багерово, Юркино, Красногорка и Приозерное выставлены временные спасательные посты. Власти сообщают о выпадении месячной нормы осадков за сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле. В Керчи обратились с заявлениями о выплате компенсаций ущерба в результате наводнения, которое несколько дней продолжалось в июле, 1314 местных жителя.

В Севастополе обвалили грунт на пляже из-за угрозы оползня. На побережье в районе севастопольского села Андреевка спасатели произвели обрушение аварийного массива грунта из-за угрозы оползня.

Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия. Стихия привела к повреждениям 107 домов в двух муниципальных образованиях Крыма. Также были повреждены 217 территорий рядом с домовладениями, рассказал российскому президенту Владимиру Путину министр чрезвычайных ситуаций РФ Владимир Зиничев.

Горхоз Севастополя будут судить из-за бездомных собак. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд на Департамент городского хозяйства.

Потоп в Крыму
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.

Происшествия
В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр

В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр

Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.

Власть
Военные Черноморского флота России выдвинулись из Севастополя в Абхазию

Военные Черноморского флота России выдвинулись из Севастополя в Абхазию

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса ЧФ РФ помогут медикам непризнанной Абхазии противостоять распространению новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Севастополе мужчину атаковал морской дракон

В Севастополе мужчину атаковал морской дракон

В Севастополе спасли мужчину, которого уколола ядовитая рыба «морской дракон».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации