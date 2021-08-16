В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

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Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.

Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

«К концу дня начнется работа по откачке воды из подвальных помещений. Из других городов Крыма мобилизуют вакуумные машины. К вечеру приедут дополнительно шесть машин и к утру еще 12, а также три насоса. Наличие техники должно позволить выкачать всю воду в течение нескольких дней», - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

По оперативным данным, в Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов.

Из зоны бедствия эвакуированы 17 человек, в том числе восемь детей. Кроме того, произошло подтопление центральной канализационной станции №6.

В связи с этим в некоторых районах города имеются проблемы в работе канализации. «Работа в этом направлении ведется, планируется на следующее утро восстановить работу центральной канализации», - добавил Гоцанюк.

Как ранее сообщалось, в ночь с 12 на 13 августа на Керчь обрушились проливные дожди, в результате чего несколько улиц города и десятки придомовых территорий оказались затопленными.

Второй удар стихия нанесла городу в ночь на 16 августа, в очередной раз подтопив дома, дороги и городские территории. В понедельник в Керчи приостановлено троллейбусное сообщение и отменен ряд маршрутов общественного транспорта. В селах Багерово, Юркино, Красногорка и Приозерное выставлены временные спасательные посты. Власти сообщают о выпадении месячной нормы осадков за сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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