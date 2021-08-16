Происшествия
В Евпатории штормовой ветер опрокинул лодку: рыбака отнесло в море
В Евпатории спасли рыбака, который из-за сильного ветра выпал из лодки и оказался в море на расстоянии 300 метров от берега.
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел в районе села Витино Сакского района. В службу спасения поступил сигнал о том, что в открытом море, на отдалении от берега, находится мужчина, которого относит ветром все дальше и выбраться самостоятельно он не может.
На помощь пострадавшему оперативно выдвинулись спасатели.
Сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили пострадавшего на расстоянии около 300 метров от берега, подняли его на борт судна и доставили в безопасное место на берег.
«Во время рыбалки из-за сильного ветра лодка перевернулась, и он оказался в воде, а самостоятельно доплыть до берега не смог. Мужчина, оказавшийся жителем Симферополя, в медицинской помощи не нуждался», - сообщили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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