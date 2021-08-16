В Евпатории штормовой ветер опрокинул лодку: рыбака отнесло в море

В Евпатории спасли рыбака, который из-за сильного ветра выпал из лодки и оказался в море на расстоянии 300 метров от берега.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Инцидент произошел в районе села Витино Сакского района. В службу спасения поступил сигнал о том, что в открытом море, на отдалении от берега, находится мужчина, которого относит ветром все дальше и выбраться самостоятельно он не может.

На помощь пострадавшему оперативно выдвинулись спасатели.

Сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили пострадавшего на расстоянии около 300 метров от берега, подняли его на борт судна и доставили в безопасное место на берег.

«Во время рыбалки из-за сильного ветра лодка перевернулась, и он оказался в воде, а самостоятельно доплыть до берега не смог. Мужчина, оказавшийся жителем Симферополя, в медицинской помощи не нуждался», - сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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