У берегов Керчи пронесся огромный смерч

Жители Керчи сняли на видео смерч, который пронесся в районе городского пляжа.

«Завораживающая страшная красота», — пишут пользователи соцсетей.

К счастью, смерч не натворил бед и унесся в море.

Напомним, дождливая погода продолжает испытывать Керчь на прочность. Ночной ливень вновь привел к затоплению центрального стадиона. В зоне подтопления оказались прилегающие к рекам Мелек-Чесме и Катерлез участки улиц Шлагбаумской, Самойленко, Еременко, Карла Маркса, Козлова, Пролетарской, Фурманова, Горбульского, Мирошника, а также центральный рынок.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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