Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Междугородные автобусы перестали заезжать в Керчь ● Это еще не все: на Крым надвигаются очень сильные дожди ● Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема» ● Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле ● Штормовое предупреждение: на Керчь идет гроза с градом и шквалом
У берегов Керчи пронесся огромный смерч
Жители Керчи сняли на видео смерч, который пронесся в районе городского пляжа.
«Завораживающая страшная красота», — пишут пользователи соцсетей.
К счастью, смерч не натворил бед и унесся в море.
Напомним, дождливая погода продолжает испытывать Керчь на прочность. Ночной ливень вновь привел к затоплению центрального стадиона. В зоне подтопления оказались прилегающие к рекам Мелек-Чесме и Катерлез участки улиц Шлагбаумской, Самойленко, Еременко, Карла Маркса, Козлова, Пролетарской, Фурманова, Горбульского, Мирошника, а также центральный рынок.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема». Мезоциклон «Зарема» продолжает бушевать на юге. Гигантский вихрь набрал воды в необычно теплом в этом году Черном море.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 16 августа.
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