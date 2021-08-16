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Потоп в Крыму

У берегов Керчи пронесся огромный смерч

14:47 понедельник, 16 августа 2021
Керчь

Жители Керчи сняли на видео смерч, который пронесся в районе городского пляжа.

«Завораживающая страшная красота», — пишут пользователи соцсетей.

К счастью, смерч не натворил бед и унесся в море.

Напомним, дождливая погода продолжает испытывать Керчь на прочность. Ночной ливень вновь привел к затоплению центрального стадиона. В зоне подтопления оказались прилегающие к рекам Мелек-Чесме и Катерлез участки улиц Шлагбаумской, Самойленко, Еременко, Карла Маркса, Козлова, Пролетарской, Фурманова, Горбульского, Мирошника, а также центральный рынок.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема». Мезоциклон «Зарема» продолжает бушевать на юге. Гигантский вихрь набрал воды в необычно теплом в этом году Черном море.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 16 августа.

Штормовое предупреждение: на Керчь идет гроза с градом и шквалом. В ближайшие часы непогода нанесет удар по востоку Крыма.

Когда в Крыму успокоится стихия: прогноз. В начале следующей недели Крым окажется во власти антициклона и погода на полуострове наладится.

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