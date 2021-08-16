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Коронавирус в Крыму

Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму

09:58 понедельник, 16 августа 2021
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © gazetauzao.ru

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших, 348 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 –завозной из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 65956 случая новой коронавирусной инфекции, 475 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 64484 случая  при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3822 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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