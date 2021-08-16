Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные ● В Севастополе хотят перенести начало учебного года ● В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса ● «Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © gazetauzao.ru
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших, 348 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 –завозной из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 65956 случая новой коронавирусной инфекции, 475 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 64484 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3822 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса. За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.
«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.
Власти Симферополя поселили больного ребенка в комнату с плесенью и блохами. Администрация Симферополя поселила семью инвалидов в комнату с плесенью и блохами.
В Крыму ждут доноров первой, второй и четвертой отрицательной групп крови. Несмотря на то, что в Крыму зажжен «красный свет донорского светофора», в регионе нет дефицита донорской крови, но есть необходимость пополнить запасы.
Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое
Двое пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 16 августа фото
Сегодня, 16 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
вчера
В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь
В Севастополе женщина упала на металлический штырь, торчащий из разрытой рядом с набережной парка Победы траншеи.