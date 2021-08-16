Стало известно, как отдыхает мэр Ялты

Глава администрации Ялты Янина Павленко предпочитает отдыхать вместе со своей семьей.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью «Вести Крым».

«Для меня отдушина — это моя семья. Я безумно благодарна Богу за то, что моя семья — это те люди, которые создают гармонию в моей душе. Я сожалею, что сейчас очень редко вижусь со своей семьей. Мой любимый муж, мой сын, моя мама — всегда находятся рядом со мной, всегда во всем меня поддерживают», — сказала градоначальница.

Павленко отметила, что шесть дней в неделю, по 18 часов в сутки она находится на рабочем месте. Но воскресенье для нее — это безусловный выходной, исключения бывают редко. Потому что для того, чтобы созидать, нужно быть гармоничной внутри.

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