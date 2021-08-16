Происшествия
Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое
фото © Public Domain Pictures
Двое пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.
«Двое взрослых пострадавших получили ожоги (80% и 60% тела). Госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6», – сообщили в минздраве.
Состояние пострадавших характеризуется как крайне тяжелое и тяжелое. Оба находятся в реанимации.
Ранее сообщалось, что сегодня утром в Симферополе в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа. Более 30 человек было эвакуировано.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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