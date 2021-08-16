Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое

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Двое пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

«Двое взрослых пострадавших получили ожоги (80% и 60% тела). Госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6», – сообщили в минздраве.

Состояние пострадавших характеризуется как крайне тяжелое и тяжелое. Оба находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Симферополе в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа. Более 30 человек было эвакуировано.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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