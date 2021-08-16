Семья из Новосибирска добралась до Севастополя на «горбатом» запорожце

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Семья из Новосибирска доехала из Новосибирская до Севастополя на «горбатом» запорожце 1964 года выпуска.

Путешествует по Крыму на этой небольшой ретромашине вся семья — папа, мама и двое сыновей, передает НТС.

Глава семьи Александр Чанчиков рассказал, что все детали в сердце своего автомобиля он собирал сам. Даже кузов красил самостоятельно. Автолюбитель уже пять лет занимается восстановлением и модернизацией ретротехники. Но до эксперимента с «горбатым» возвращал к жизни только мотоциклы.

«Салон полностью идентичен, за исключением сидений. Сидения установлены от Тойоты для дальнего путешествия, потому что на родных сидениях ездить практически невозможно, больше 100 километров на них не выдержишь. Задний ряд сидений родной, просто поставлены современные чехлы. В остальном без переделок», — рассказал водитель.

Дорогу из Новосибирска, а это 4,5 тысячи километров, ЗАЗ 965 прошел за шесть суток. Александр отметил, что восстановленный запорожец расходует в среднем восемь литров на 100 километров с учетом перевалов, затяжных подъемов и дополнительного груза.

На крыше «горбатого» автомобиля уместилось «полквартиры»: багажный бокс с вещами, большая запасная канистра для топлива и разнообразное туристическое снаряжение. Семья уже объездила весь Крым: от Тарханкута до Севастополя.

Кроме ретроавтомобиля у семьи Чанчиковых есть два современных автомобиля. Но в Крым они решили ехать именно на «горбатом» запорожце. И не ошиблись с выбором! Отпуск новосибирцев полон впечатлений не только от красоты крымских пейзажей, но и от неиссякаемого внимания прохожих.

«Все время фотографируют, машут, сигналят. Когда только останавливаемся где-нибудь, окружают нас и фотографируют. Все хотят посмотреть, это очень интересно. И даже сотрудники ДПС останавливают каждый раз, чтобы посмотреть», — рассказала жена владельца восстановленного ЗАЗ 395 Ольга Чанчикова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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