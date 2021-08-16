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Коронавирус в Крыму

Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц

15:00 понедельник, 16 августа 2021
Севастополь
Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц

фото © strana.ua

Медики за прошедшие сутки выявили в Севастополе 229 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Выздоровел за сутки 71 человек, умерло пять пациентов.

За весь период пандемии в Севастополе выявлено 24 060 случаев коронавируса. Выздоровело 20 411 человек, умерли 947 пациентов.

Рост числа суточных заражений коронавирусом с незначительными перерывами продолжается в городе уже месяц.

Как передает телеканал RT, в России за сутки выявлено 20 765 случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 227 случаев заражения коронавирусом.

В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса. За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.

«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.

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Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц

Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц

Медики за прошедшие сутки выявили в Севастополе 229 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.

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