Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса ● Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму ● Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные ● В Севастополе хотят перенести начало учебного года ● В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса
Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц
фото © strana.ua
Медики за прошедшие сутки выявили в Севастополе 229 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
Выздоровел за сутки 71 человек, умерло пять пациентов.
За весь период пандемии в Севастополе выявлено 24 060 случаев коронавируса. Выздоровело 20 411 человек, умерли 947 пациентов.
Рост числа суточных заражений коронавирусом с незначительными перерывами продолжается в городе уже месяц.
Как передает телеканал RT, в России за сутки выявлено 20 765 случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 227 случаев заражения коронавирусом.
В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса. За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.
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