Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 16 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 71 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью около 22 градусов. Ветер С 24 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 73 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 69 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью около 17 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 27, в Николаевке - 25, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 26, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 26, в Одессе - 23, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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