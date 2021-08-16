Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +23
море +25

Власть

Популярный пляж Севастополя признан опасным для жизни

19:27 понедельник, 16 августа 2021
Севастополь
Популярный пляж Севастополя признан опасным для жизни

фото © Новый день

Один из популярных пляжей Севастополя в районе Немецкой балки признан опасным для жизни – здесь обнаружен обвалоопасный участок.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю, на одном из обрывов резко увеличилась трещина. «Возможно обрушение массива земли, – сообщили в ведомстве. – Сегодня будет проведена операция по контролируемому обрушению грунта». До ее завершения горожанам и туристам настоятельно рекомендует отказаться от посещения пляжа.

Немецкая балка находится между поселками Орловка и Кача. Это место привлекает чистым морем и хорошими пляжами, однако нависающие над прибрежной зоной утесы регулярно осыпаются. Так, в 2005 году во время обвала 1 человек погиб, еще 25 получили различные повреждения.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, экономия должна составить 26 тыс. кубометров в сутки.

Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле. В Керчи обратились с заявлениями о выплате компенсаций ущерба в результате наводнения, которое несколько дней продолжалось в июле, 1314 местных жителя.

В Севастополе обвалили грунт на пляже из-за угрозы оползня. На побережье в районе севастопольского села Андреевка спасатели произвели обрушение аварийного массива грунта из-за угрозы оползня.

Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия. Стихия привела к повреждениям 107 домов в двух муниципальных образованиях Крыма. Также были повреждены 217 территорий рядом с домовладениями, рассказал российскому президенту Владимиру Путину министр чрезвычайных ситуаций РФ Владимир Зиничев.

Потоп в Крыму
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.

Происшествия
В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр

В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр

Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.

Власть
Военные Черноморского флота России выдвинулись из Севастополя в Абхазию

Военные Черноморского флота России выдвинулись из Севастополя в Абхазию

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса ЧФ РФ помогут медикам непризнанной Абхазии противостоять распространению новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Севастополе мужчину атаковал морской дракон

В Севастополе мужчину атаковал морской дракон

В Севастополе спасли мужчину, которого уколола ядовитая рыба «морской дракон».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации