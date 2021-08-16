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Происшествия

Под Севастрполем сожгли элитный Ройлс-Ройс

19:47 понедельник, 16 августа 2021
Севастополь

Под Севастополем сожгли Rolls-Royсе Cullinan стоимостью 31 миллион жены известного российского экономиста Сергея Глазьева.

Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

В пятницу женщина проводила время в Апартаментах Ласпи, но уже ночью отдых был испорчен. На парковке загорелся ее автомобиль. Оксана Глазьева сразу позвонила куда следует, но спасать люксовый внедорожник было поздно, он сгорел дотла.

Полиция выяснила, что какой-то парень просто подошел к тачке, поставил на нее канистру и поджег. Его ищут, возбуждено дело по статье «умышленное уничтожение имущества». А это — до 5 лет тюрьмы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе «Лада» влетела в мопед с подростками. На улице Горпищенко в Севастополе был сбит мопед с подростками, серьезно пострадала пассажирка.

Нетрезвый ялтинец «заминировал» муниципальное предприятие. Полицейские Ялты оперативно установили подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое. Двое пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.

В симферопольской многоэтажке взорвался газ. В Симферополе в одной из многоэтажек произошел взрыв газа.

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