Происшествия
Под Севастрполем сожгли элитный Ройлс-Ройс
Под Севастополем сожгли Rolls-Royсе Cullinan стоимостью 31 миллион жены известного российского экономиста Сергея Глазьева.
Об этом сообщает телеграмм канал Mash.
В пятницу женщина проводила время в Апартаментах Ласпи, но уже ночью отдых был испорчен. На парковке загорелся ее автомобиль. Оксана Глазьева сразу позвонила куда следует, но спасать люксовый внедорожник было поздно, он сгорел дотла.
Полиция выяснила, что какой-то парень просто подошел к тачке, поставил на нее канистру и поджег. Его ищут, возбуждено дело по статье «умышленное уничтожение имущества». А это — до 5 лет тюрьмы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе «Лада» влетела в мопед с подростками. На улице Горпищенко в Севастополе был сбит мопед с подростками, серьезно пострадала пассажирка.
Нетрезвый ялтинец «заминировал» муниципальное предприятие. Полицейские Ялты оперативно установили подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Состояние пострадавших при взрыве газа в Симферополе крайне тяжелое. Двое пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.
В симферопольской многоэтажке взорвался газ. В Симферополе в одной из многоэтажек произошел взрыв газа.
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация
Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.
В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр
Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.
Военные Черноморского флота России выдвинулись из Севастополя в Абхазию
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса ЧФ РФ помогут медикам непризнанной Абхазии противостоять распространению новой коронавирусной инфекции.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
14 августа
В симферопольской многоэтажке взорвался газ
10 часов назад
В Севастополе мужчину атаковал морской дракон
В Севастополе спасли мужчину, которого уколола ядовитая рыба «морской дракон».