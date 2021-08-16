Питерский фотограф рассказал о неприглядном Крыме

Нетуристическому Крыму хвастаться нечем. К такому выводу пришел блогер из Санкт-Петербурга, посетивший полуостров - точнее, ту его часть, что находится вдалеке от побережья.

Фотограф и трэвел-блогер Андрей Василисков в своем блоге рассказал о том, каким он увидел Крым там, где нет туристов и пляжного отдыха. Нет ни дорог, ни тротуаров, пишет Василисков.

-Живут такие районы бедно, а выглядят печально, - констатировал блогер.

Он отметил, что изменения в лучшую сторону в Крыму действительно есть. Но коснулись они в основном туристических мест полуострова. А что касается глубинки, гордиться там нечем.

Однако, не все пользователи Сети поддержали такую точку зрения. В комментариях автору блога привели примеры, когда люди переехали в Крым с материковой России и ничуть не прогадали. Большинство же сошлись во мнении, что Крым живет так же, как и вся Россия - «стоит чуть отъехать за МКАД», как меняются и фасады, и дороги, и впечатление.

-В Подмосковье то же самое,только в Крыму теплее и красиво.

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