Нетрезвый ялтинец «заминировал» муниципальное предприятие

Полицейские Ялты оперативно установили подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«На единый номер системы вызова экстренных служб Ялты поступило сообщение об угрозе безопасности граждан на одном из муниципальных предприятий. Для немедленного реагирования по указанному адресу были направлены наряды из числа оперативных групп ОВД, ориентированы представители иных служб, задействована спецтехника», – уточнили правоохранители.

По их информации, сотрудники полиции тщательно обследовали территорию, но предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было. В результате проведения розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в заведомо ложном сообщении.

«47-летний местный житель рассказал полицейским, что позвонил в полицию из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в Управлении МВД.

Следователь отдела полиции «Массандровский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, предусматривающей до пяти лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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