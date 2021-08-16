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Происшествия

Мошенники за два дня обманули крымчан на 1,5 млн рублей

18:13 понедельник, 16 августа 2021
Мошенники за два дня обманули крымчан на 1,5 млн рублей

фото © br.rbth.com

Мошенники звонили крымчанам по телефону и представлялись сотрудниками различных учреждений.

В МВД по Крыму уточнили, что за двое суток ущерб превысил 1,5 млн рублей.

«Один из таких случаев был зарегистрирован в Симферополе. В дежурную часть полиции обратился женщина, которая рассказала, как ей пришла смс с извещением о выигрыше. Перейдя по ней, она выполнила все условия и вскоре обнаружила, что с ее банковского счета списалась крупная сумма денег», — рассказали в пресс-службе.

В другом случае мошенник представился сотрудником банка и, получив персональные данные потерпевшего, похитил с его счета более 800 тысяч рублей.

В МВД призвали граждан быть бдительными и никому не называть номер, пин-код и CVV-код своей банковской карты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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