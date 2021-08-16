Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса

фото © Новости Крыма

Не все пережившие новую коронавирусную инфекцию быстро и полностью восстанавливаются. Если состояние здоровья ухудшилось по истечении четырех недель с момента заболевания, говорят уже о постковидном синдроме.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

Изучение синдрома показало, что лица, переболевшие COVID-19, имеют симптомы, которые могут впоследствии вызывать осложнения и отклонения в деятельности различных систем организма.

«Тромбозы — 20-30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7%. Эти симптомы в первую очередь могут говорить о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — рассказали в ведомстве.

Вместе с тем есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако они также способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенесшего COVID-19.

Не всем удается восстановиться

Многие пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, отмечают, что часть симптомов у них сохраняется. Зачастую осложнения возникают после тяжелой формы заболевания. Последствия в основном приходятся на сердце, почки, мозг, легкие и нервные окончания, сообщила ForPost заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму Туйара Санникова.

«Среди наиболее опасных возможных осложнений — тромбоз легких и легочной артерии, которые могут привести к летальному исходу», — подчеркнула медик.

Под воздействием вируса могут возникать изменения в нервной системе, которые приводят к болям в спине, утомляемости, покалываниям в конечностях рук и ног, паническим атакам, беспокойству. Также у выздоровевших может появляться астения, сильная слабость, тахикардия, головные боли, затрудненное дыхание из-за уменьшения объема легких.

По словам нашей собеседницы, после коронавируса не всем удается быстро восстановиться.

«Действительно, иногда встречаются случаи, когда люди месяцами не могут избавиться от проявлений так называемого длительного ковида. Специалисты продолжают исследования, но уже сейчас такие случаи рассматриваются как проявление совокупности постковидных осложнений, проявляемых даже когда в организме больше нет вируса», — рассказала Туйара Санникова.

Для профилактики постковидных заболеваний, при наличии показаний, необходимо как можно раньше пройти реабилитацию, заключила медик.

Что делать после ковида?

При ухудшении самочувствия перенесшему коронавирус необходимо вызвать на дом врача либо бригаду скорой медицинской помощи, пояснили в республиканском Минздраве.

«Если же такой пациент находится на стационарном лечении, сообщить информацию о своем самочувствии он может лечащему врачу, который при необходимости назначит дополнительные обследования или консультацию узкого специалиста», — отметили в республиканском ведомстве.

Отвечая на запрос о количестве граждан, пострадавших от осложнений COVID-19, в крымском Минздраве сообщили, что статистика по количеству людей, столкнувшихся с осложнениями после перенесенного ковида, в республике не ведется.

Однако после выздоровления можно пройти углубленную диспансеризацию, добавили в ведомстве.

«Данное мероприятие направлено на своевременное выявление осложнений и предупреждение их прогрессирования после перенесенной новой коронавирусной инфекции», — сказали в госоргане.

В углубленную диспансеризацию, которая проходит в два этапа, входят исследования, позволяющие своевременно выявить изменения в организме, а также возможные осложнения.

Первый этап проводят всем пациентам. Объем второй части исследований зависит от результатов первого, заключили в Минздраве РК.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 227 случаев заражения коронавирусом.

В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса. За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.

«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.

Власти Симферополя поселили больного ребенка в комнату с плесенью и блохами. Администрация Симферополя поселила семью инвалидов в комнату с плесенью и блохами.