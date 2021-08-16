Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Это еще не все: на Крым надвигаются очень сильные дожди ● Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема» ● Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле ● Штормовое предупреждение: на Керчь идет гроза с градом и шквалом ● Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия
Междугородные автобусы перестали заезжать в Керчь
фото © ria.ru
Междугородные автобусы не заезжают в город из-за подтопления улиц. Посадка и высадка пассажиров производится на территории автозаправочного комплекса на трассе «Таврида» рядом с городом.
Об этом журналистам рассказал и.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков.
«Есть договоренность с минтрансом о том, что у нас сегодня все маршруты, которые идут между городами, они разворачиваются на заправке на въезде в город. А с автовокзала мы туда доставляем граждан своим транспортом высокопроходимым, как правило, это транспорт Росгвардии или военных», – сообщил Брусаков.
По его словам, сейчас в Керчи «обстановка тревожная», все службы работают в аварийном режиме. В настоящий момент зарегистрировано 64 заявки от жителей о подтоплении домовладений.
По данным администрации Керчи на 13.00, в результате выпадения обильных осадков в городе подтоплено 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов МКД, 6 частных домовладений, 11 городских улиц 5 социально значимых объектов, среди которых: стадион, детский сад, центральный рынок, оптовый рынок и городская больница.
По данным главного управления МЧС по Крыму, почти 5,5 тыс кубометров воды откачано с территорий 49 объектов. На пути разлива дождевых вод созданы искусственные преграды и временные дамбы. Проведена очистка 6 км русел, а также ливнестоков и дренажных систем.
Для ликвидации последствий подтоплений на востоке Крыма привлечено 911 человек, 289 единиц техники и 19 плавсредств.
Ночные ливни затопили несколько улиц города, движение автобусов ограничено. Троллейбусы на маршруты не вышли. Угроза ливней сохранится на востоке Крыма до конца суток.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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