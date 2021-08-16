Междугородные автобусы перестали заезжать в Керчь

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Междугородные автобусы не заезжают в город из-за подтопления улиц. Посадка и высадка пассажиров производится на территории автозаправочного комплекса на трассе «Таврида» рядом с городом.

Об этом журналистам рассказал и.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Есть договоренность с минтрансом о том, что у нас сегодня все маршруты, которые идут между городами, они разворачиваются на заправке на въезде в город. А с автовокзала мы туда доставляем граждан своим транспортом высокопроходимым, как правило, это транспорт Росгвардии или военных», – сообщил Брусаков.

По его словам, сейчас в Керчи «обстановка тревожная», все службы работают в аварийном режиме. В настоящий момент зарегистрировано 64 заявки от жителей о подтоплении домовладений.

По данным администрации Керчи на 13.00, в результате выпадения обильных осадков в городе подтоплено 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов МКД, 6 частных домовладений, 11 городских улиц 5 социально значимых объектов, среди которых: стадион, детский сад, центральный рынок, оптовый рынок и городская больница.

По данным главного управления МЧС по Крыму, почти 5,5 тыс кубометров воды откачано с территорий 49 объектов. На пути разлива дождевых вод созданы искусственные преграды и временные дамбы. Проведена очистка 6 км русел, а также ливнестоков и дренажных систем.

Для ликвидации последствий подтоплений на востоке Крыма привлечено 911 человек, 289 единиц техники и 19 плавсредств.

Ночные ливни затопили несколько улиц города, движение автобусов ограничено. Троллейбусы на маршруты не вышли. Угроза ливней сохранится на востоке Крыма до конца суток.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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