Какой сегодня праздник 16 августа

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Сегодня, 16 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День малинового варенья

Сам праздник – День малинового варенья появился только в 2015 году под руководством кулинарного интернет сообщества. Еще с прошлого столетия к нам пришел такой праздник как Малинник. В Руси его по традиции отмечали ежегодно 16 августа. Праздник был посвящен ягоде, которая кормила наших предков наряду с другими дарами леса.

Ведь даже тогда, в далеком прошлом, наши предки были наслышаны о пользе малинового варенья, его целебных свойствах. Поэтому дождавшись окончательной спелости ягоды, они заготавливали малину на зиму: сушили, варили. Этот период приходился как раз на середину августа, отсюда и пошла дата празднования Малинника.

По традиции в этот день проходит дегустация только сваренного малинового варенья. Соседи, друзья и родные собираются за одним столом на чаепитие, делясь собственными рецептами лучшего варенья. На праздник из варенья делают домашнюю выпечку (пироги, пирожки), десерты. Варят сладкие каши. Лакомятся малиновым вареньем.

День памяти Элвиса Пресли

16 августа в южном американском городе Мемфисе (Memphis) проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли (Elvis Presley Day), певца и музыканта. Каждый год в августе тысячи поклонников «короля рок-н-ролла» съезжаются в Мемфис на неделю памяти Элвиса Пресли (Elvis Week).

Кроме праздничных концертов, на которых выступают артисты, в том числе и знаменитые фигуры американского шоу-бизнеса, можно увидеть многочисленных копий Элвиса, которые исполняют его песни. И, к тому же, они должны создать максимально близкий по своему внешнему виду и звучанию образ прототипа. Вообще программа праздника включает в себя множество различных мероприятий, в том числе и трехдневный турнир по каратэ (ведь известно, что Элвис увлекался не только музыкой, но и каратэ).

В списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone Элвис находится на третьем месте после Битлз и Боба Дилана. До его смерти, наступившей 16 августа 1977 года, было продано 500 миллионов его пластинок, а через семь лет эта цифра возросла вдвое — такого не удавалось еще никому.

Антон Вихровей, Малинник

Народный праздник «Антон Вихровей» отмечается 16 августа (3 августа по старому стилю). В этот день церковь вспоминает святого Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Другие названия праздника: «Вихревеи», «Малинник», «Орешник», «Антон», «Исакий». 16 августа люди ждали появления вихрей, которых можно было расспросить о том, какова будет в этом году зима.

Также сегодня, 16 августа, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца

- Сиенский Палио - скачки в итальянском городе Сиене

- День Джокера

- День чуда-своими-руками

- День любви (Ту бе-Ав) в Израиле

- День рома (National Rum Day) в США

- День рассказывания анекдотов (National Tell A Joke Day) в США

- День воздушно-десантных войск (National Airborne Day) в США

- День американских горок (National Roller Coaster Day) в США

- День защиты детей в Парагвае

- День возрождения республики в Доминикане

Сегодня именины празднуют: Иван, Антон, Кузьма, Исаакий, Фауст, Далмат, Ражден, Саломея.

Что происходило 16 августа в прошлые годы

1812 - русские войска и армии Наполеона схлестнулись в битве за Смоленск.

1812 - в ходе англо-американской войны американский генерал Уильям Халл сдал Форт Детройт без боя.

1930 - создан первый звуковой цветной мультипликационный фильм.

1941 - командиры и политработники, попавшие в плен, объявлялись командованием СССР дезертирами, а семьи плененных подлежали аресту и выселению.

1945 - Москва и Варшава подписали договор о советско-польской границе, в основе документа лежала «линия Керзона»: линия в основном соответствует этнографическому принципу.

1976 - в прокате появилась кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (фильм, который бывшие жители СССР ассоциируют с Новым годом).

1992 - первый матч в своей новейшей истории провела Сборная России по футболу, российские футболисты одолели сборную Мексики со счетом 2:0.

1995 - жители Бермудских островов решили остаться британской колонией и проголосовали против независимости.

2006 - русская Википедия (интернет-энциклопедия) пополнилась 100 000-ой статьей.

2009 - ужасная катастрофа на авиасалоне МАКС-2009 в России: разбились 2 самолета Су-27 группы «Русские Витязи», командир Игорь Валентинович Ткаченко погиб.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 августа. Какие праздники будут завтра?

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