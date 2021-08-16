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Потоп в Крыму

Это еще не все: на Крым надвигаются очень сильные дожди

11:13 понедельник, 16 августа 2021

Сегодня днем в Крыму ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 16 августа.

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