Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема» ● Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от наводнения в июле ● Штормовое предупреждение: на Керчь идет гроза с градом и шквалом ● Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия ● Вода уходит, но ждут нового ливня: как Керчь переживает второй потоп
Это еще не все: на Крым надвигаются очень сильные дожди
Сегодня днем в Крыму ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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