Общество
Археологи нашли в Крыму статуэтку древнеегипетского бога
Археологи обнаружили на ежегодных раскопках на некрополе Кыз-Аул рядом с селом Яковенково в Крыму небольшую статуэтку из египетского фаянса, которая изображает бога молчания, рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.
Статуэтка была найдена в погребении античного времени в отвале, который оставили «черные археологи». Древний бог молчания Гарпократ – это греческая интерпретация египетского бога Гарпехрути (Гора младшего). Он изображен в виде младенца, опирающегося на виноградную лозу, с пальцем у рта.
«Это было божество зимнего солнца. Палец у рта обозначал символ детства. Греки не поняли смысла этого жеста и решили, что это символ молчания. У египтян изображение Гарпехрута впервые фиксируется в III тысячелетии до нашей эры в пирамиде фараона Меренра правившего в 2285-2279 году до нашей эры», – рассказал Олег Марков.
По египетской мифологии Гор младший или Гор-ребенок был сыном Осириса и Изиды. Гарпократ занял место Гора в Александрийской триаде богов «Изида, Осирис, Гарпократ». Атрибуты бога Гарпократа – скорпион, крокодил, лев, лань. В жертву ему древние римляне приносили рыбу, цветы лотоса и овощи.
В настоящее время в экспедиции на Кыз-Ауле работают 50 человек. В ближайшее время находку передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.
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