Выручка в заведениях общепита Крыма выросла после налоговой проверки

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Сотрудники налоговых органов Республики Крым с начала августа провели более 300 проверок на рынках и в заведениях общепита.

В нескольких случаях это помогло увеличить выручку в заведениях, сообщила пресс-служба управление ФНС России по Республике Крым.

«Более 200 проверок на рынках и более 100 – на объектах общепита провели сотрудники налоговых органов Республики Крым за две недели августа, – говорится в сообщении. – На некоторых объектах общепита после проведения проверки выручка увеличилась почти в два раза. К примеру, дневной выторг в кафе одного из торговых центров Симферополя до проверки составлял около 360 тыс рублей в день, а в день проведения контрольных мероприятий – 603 тыс рублей».

Уточняется, что 70 субъектов предпринимательства в результате проверок были оштрафованы за нарушения при применении контрольно-кассовой техники.

Также сотрудники налоговой во время ночных рейдов выявили 9 объектов общепита в Феодосии, Судаке, Евпатории, Керчи, а также селе Песчаное и пгт Николаевка, которые работали после 23.00 часов без разрешения, а также не применяли контрольно-кассовую технику.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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