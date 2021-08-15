Власти намерены найти место для большого зоопарка в Симферополе

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Территория существующего в Симферополе зооуголка в Детском парке недостаточна для комфортного размещения животных. Власти рассмотрят вариант организации в городе полноформатного зоопарка, заявил заместитель главы администрации крымской столицы Ислям Усеинов.

«Проработали возможность увеличения площади и проведения капитального ремонта существующего зооуголка в Детском парке. С учетом ограничений по расположению таких объектов вблизи жилых домов, работы по проведению реконструкции не представляются возможными на существующем участке. Территория Детского парка недостаточно велика для изыскания нового участка без ограничений, поэтому будет рассматриваться вопрос подбора новой территории для полноценного размещения зоопарка», – цитирует Усеинова пресс-служба администрации.

Усеинов уточнил, что в соответствии с постановлением правительства РФ об улучшении условий содержания животных «необходимо расширить территорию зооуголка, увеличить площадь вольеров для комфортного нахождения в них животных».

В муниципальном бюджетном учреждении «Парки столицы» весной этого года заявляли о готовности открыть увеличенный вдвое зооуголок на территории Детского парка. Как сообщалось ранее, зооуголок удалось увеличить за счет территории хозяйственных построек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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