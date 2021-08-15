В Симферополе штрафуют «стихийщиков» и нарушителей тишины

За минувшую неделю власти крымской столицы выявили 83 нарушения, связанных со стихийной торговлей, нарушением правил благоустройства, тишины и покоя граждан, а также парковкой на газонах. Общая сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Так, 34 протокола составлено по фактам «стихийной» торговли.

В случаях, когда административные правонарушения были незначительны и совершены впервые, комиссия ограничивалась предупреждением.

Также к ответственности привлекли симферопольцев, которые парковались на газонах и тротуарах, складировали отходы в неположенных местах, незаконно размещали наружную рекламу и не убирали свои придомовые территории.

«По итогам заседания по рассмотренным материалам вынесены следующие решения: наложение штрафа – 72, предупреждение – 7, прекращение – 3, рассмотрение перенесено – 1.

Общая сумма вынесенных штрафов составляет порядка 403,5 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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