Власть
В Симферополе штрафуют «стихийщиков» и нарушителей тишины
За минувшую неделю власти крымской столицы выявили 83 нарушения, связанных со стихийной торговлей, нарушением правил благоустройства, тишины и покоя граждан, а также парковкой на газонах. Общая сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Так, 34 протокола составлено по фактам «стихийной» торговли.
В случаях, когда административные правонарушения были незначительны и совершены впервые, комиссия ограничивалась предупреждением.
Также к ответственности привлекли симферопольцев, которые парковались на газонах и тротуарах, складировали отходы в неположенных местах, незаконно размещали наружную рекламу и не убирали свои придомовые территории.
«По итогам заседания по рассмотренным материалам вынесены следующие решения: наложение штрафа – 72, предупреждение – 7, прекращение – 3, рассмотрение перенесено – 1.
Общая сумма вынесенных штрафов составляет порядка 403,5 тыс. рублей», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полиция Крыма хочет следить за нарушителями с беспилотников. Беспилотники помогают сотрудникам ГИБДД отслеживать нарушителей правил дорожного движения в пробках во время курортного сезона в Крыму.
В Севастополе ополчились против подделок брендовой одежды. Прокуратура Ленинского района Севастополя обнаружила в Интернете сайт, на котором можно было купить одежду и обувь, имитирующие известные мировые марки.
Крымчанка за 500 рублей прописывала мигрантов в своей квартире. Жительница Симферополя фиктивно зарегистрировала в своей квартире восемь иностранцев.
В Ялте осудили инспекторов полиции за получение взятки на рынке. Ялтинский городской суд Крыма признал виновными должностных лиц МВД Ялты в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).
В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь
В Севастополе женщина упала на металлический штырь, торчащий из разрытой рядом с набережной парка Победы траншеи.
Когда в Крыму успокоится стихия: прогноз
В начале следующей недели Крым окажется во власти антициклона и погода на полуострове наладится.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 227 случаев заражения коронавирусом.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
24 часа назад
Выручка в заведениях общепита Крыма выросла после налоговой проверки
Сотрудники налоговых органов Республики Крым с начала августа провели более 300 проверок на рынках и в заведениях общепита.